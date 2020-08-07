السعودية اليوم / حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا تتخطى المليون حالة



أديس أبابا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واس

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، عن تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع دول القارة ارتفع ليصل إلى 1007336 حالةً، فيما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 22066 حالةً مع تعافي نحو 690436 حالةً.

ولفت البيان الانتباه الى أن جنوب إفريقيا هي أكثر الدول المتضررة عبر القارة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بها 538184 حالةً حتى الآن، وتليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.

// انتهى //

22:21ت م

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أديس أبابا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسكشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، عن تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا المليون حالة.وأوضح المركز في بيان له، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع دول القارة ارتفع ليصل إلى 1007336 حالةً، فيما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 22066 حالةً مع تعافي نحو 690436 حالةً.ولفت البيان الانتباه الى أن جنوب إفريقيا هي أكثر الدول المتضررة عبر القارة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بها 538184 حالةً حتى الآن، وتليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.// انتهى //22:21ت م0120

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