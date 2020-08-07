شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ «خمسيني» سقط في منحدر جبلي والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الإنفاذ في الدفاع المدني بمحافظة ميسان، من إنقاذ مواطن سقط بمنحدر جبلي وعر بالسحن في بني سعد. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً اليوم الجمعة، يفيد بسقوط شخص بمنحدر جبلي. وتابع: "على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر بمنحدر جبلي شديد الوعورة يبعد نحو ٣ كم عن آخر نقطة تصل إليها الآليات وترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح اصابته إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنقاذه بواسطة حملة على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة، وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب، وتسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى".

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