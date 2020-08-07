ميناء عدن: لا يوجد لدينا شحنات من نترات الأمونيوم

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- ميناء عدن، نفيًا تامًّا وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في مساحات الميناء، معتبرة أن مزاعم وجود 140 حاوية محملة بـ نترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفًا وتزييفًا للحقائق.

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وأوضحت الدائرة الإعلامية بميناء عدن في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، أنه بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته فأنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1) وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) والتي تحتوي على المواد المشتعلة والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة.

وقالت الدائرة الإعلامية: إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات والتي تحتوي على نترات الأمونيوم أو مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها، مهيبة بالجميع تحري الدقة قبل نشر المعلومات وعدم بث الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلد.

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