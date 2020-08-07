التحالف: ننظر بجدية لادعاءات حدوث أضرار في الجوف ونراجع العمليات المنفَّذة

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه ينظر بجدية في ادعاءات بوجود أضرار جانبية في محافظة الجوف اليمنية.

وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن التحالف ينظر إلى الإدعاء بوجود أضرار جانبية بمحافظة الجوف بجدية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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وكشف المالكي، في تصريحات إلى “الشرق الأوسط”، أنه تتم مراجعة العمليات المنفَّذة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت أول من أمس، عن سقوط عدد من المدنيين في ضربات جوية بمحافظة الجوف شمال اليمن.

وعادةً ما يقوم التحالف بتحويل بعض الحوادث الجانبية لفريق تقييم الحوادث المستقل في اليمن، الذي يقوم بدوره بالتحقق من جميع الأدلة والقرائن للادعاءات التي تَرد إليه من المنظمات الدولية والمحلية، ثم يُصدر تقييمه في هذه الحوادث.

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