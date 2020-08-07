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أوضحت الأحوال المدنية، أنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة "أبشر"، يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها في "تويتر": لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونياً، وذلك عبر منصة "أبشر"، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.
وأضافت: طريقة الحصول على الخدمة، بتسجيل الدخول عبر حسابك في "أبشر"، تم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد.
منصة أبشر الأحوال المدنية
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 09:51 PM
عبر "أبشر" وإيصالها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتناالأحوال المدنية: لسلامتك وسلامة من تحب يمكنك تسجيل المولود إلكترونياً
أوضحت الأحوال المدنية، أنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة "أبشر"، يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها في "تويتر": لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونياً، وذلك عبر منصة "أبشر"، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.
وأضافت: طريقة الحصول على الخدمة، بتسجيل الدخول عبر حسابك في "أبشر"، تم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد.
، الأحوال المدنية: لسلامتك وسلامة من تحب يمكنك تسجيل المولود إلكترونياً ،
المصدر : الخليج 365
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