، قتيلان على الأقل و35 جريحًا في تحطُّم طائرة ركاب هندية إثر هبوطها ،

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قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات آخرون في حادثة تحطم طائرة بالهند خلال هبوطها جنوب البلاد.
وبحسب ما ذكرت قناة العربية: فإن شخصين قتلا وأصيب 35 آخرون في تحطم طائرة ركاب جنوب الهند.
وأكد متحدث باسم شركة "إير إنديا"، أن عددًا من الركاب أصيبوا بعد تحطم إحدى طائرات الشركة لدى هبوطها.
يشار إلى أن وسائل إعلام هندية قد أشارت إلى أن طائرة "إير إنديا" المنكوبة كانت تحمل 185 راكبًا.
قتيلان على الأقل و35 جريحًا في تحطُّم طائرة ركاب هندية إثر هبوطهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-07
قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات آخرون في حادثة تحطم طائرة بالهند خلال هبوطها جنوب البلاد.
وبحسب ما ذكرت قناة العربية: فإن شخصين قتلا وأصيب 35 آخرون في تحطم طائرة ركاب جنوب الهند.
وأكد متحدث باسم شركة "إير إنديا"، أن عددًا من الركاب أصيبوا بعد تحطم إحدى طائرات الشركة لدى هبوطها.
يشار إلى أن وسائل إعلام هندية قد أشارت إلى أن طائرة "إير إنديا" المنكوبة كانت تحمل 185 راكبًا.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
07:13 PM
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
09:43 PM
كانت تحمل على متنها 185 راكبًا.. وتوضيح مقتضب لـشركة "إير أنديا"
قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات آخرون في حادثة تحطم طائرة بالهند خلال هبوطها جنوب البلاد.
وبحسب ما ذكرت قناة العربية: فإن شخصين قتلا وأصيب 35 آخرون في تحطم طائرة ركاب جنوب الهند.
وأكد متحدث باسم شركة "إير إنديا"، أن عددًا من الركاب أصيبوا بعد تحطم إحدى طائرات الشركة لدى هبوطها.
يشار إلى أن وسائل إعلام هندية قد أشارت إلى أن طائرة "إير إنديا" المنكوبة كانت تحمل 185 راكبًا.
، قتيلان على الأقل و35 جريحًا في تحطُّم طائرة ركاب هندية إثر هبوطها ،
المصدر : الخليج 365
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