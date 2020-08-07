شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتعطير المكبرية ومنبر الخطيب في الحرم المكي بعد كل صلاة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن الوكالة تعمل على مدار الساعة وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.
وأضاف الجابري بأنه يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب مكبرات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك، وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية ، مؤكداً بأن هذه الجهود تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتقديم جميع الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة.
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