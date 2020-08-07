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تعقيمٌ وتعطير مستمر للمكبّرية ومنبر الخطيب بـ المسجد الحرام
الوكالة تعمل على مدار الساعة وتتضاعف الجهود يوم الجمعة
متابعات الخليج 365 - واس
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن منظومة عمل متكاملة, بتجهيز المكبرية وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.
وأبان وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن الوكالة تعمل على مدار الساعة وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.
وأفاد الجابري بنقل منبر الخطيب في المسجد الحرام لموقعه بالمكبرية وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب مكبرات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما فُرشت المكبرية بسجاد جديد وجرى تنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك، وذلك بوجود جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتقديم جميع الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة.
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