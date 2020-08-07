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فيديو.. نصائح هامة للتعامل مع السيول والأمطار
يجب الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت المديرية العامة للدفاع المدني عددًا من النصائح للتعامل مع السيول في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها عدد من المناطق.
وشدد المدني على ضرورة عدم المجازفة باجتياز الأودية خلال جريان السيول، مع الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار.
الطقس غدًا:
وفي السياق ذاته، توقعت الأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا السبت على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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