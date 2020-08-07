الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 درجة

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم الجمعة.

وقالت الأرصاد: إن أعلى درجة حرارة اليوم سجلتها الدمام بـ47 درجة مئوية وبعدها رفحاء بـ46 درجة ثم القيصومة بـ45 درجة وبعدها الأحساء 44 درجة والرياض بـ43 درجة.

أما أقل درجات الحرارة التي سجلتها المملكة اليوم فكانت من نصيب الباحة بـ22 درجة وأبها 27 درجة ثم خميس مشيط بـ28 درجة.

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ويمكن الاطلاع على درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم فيما يلي:

الطقس غدًا:

وفي السياق ذاته، توقعت الأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا السبت على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة، وفي بحر العرب ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة.

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