- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تمديد استقبال طلبات القبول والتسجيل في الدبلوم المسائي لتخصص الموارد البشرية والدعم الفني بالكلية للفصل التدريبي الأول حتى تاريخ 1442/1/2هـ للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً من خلال الرابط هنا.
وأوضحت الكلية أن التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي للموارد البشرية يشمل خريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية “خريج المعهد الثانوي الصناعي”، موظفين وغير موظفين، ومدة الدراسة سنتان ونصف (5 فصول تدريبية)، 78 ساعة في تخصص “الموارد البشرية”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.