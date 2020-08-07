2020-08-07

تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تمديد استقبال طلبات القبول والتسجيل في الدبلوم المسائي لتخصص الموارد البشرية والدعم الفني بالكلية للفصل التدريبي الأول حتى تاريخ 1442/1/2هـ للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً من خلال الرابط هنا.

وأوضحت الكلية أن التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي للموارد البشرية يشمل خريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية “خريج المعهد الثانوي الصناعي”، موظفين وغير موظفين، ومدة الدراسة سنتان ونصف (5 فصول تدريبية)، 78 ساعة في تخصص “الموارد البشرية”.

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