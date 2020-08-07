اخبار السعوديه

تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-07

تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تمديد استقبال طلبات القبول والتسجيل في الدبلوم المسائي لتخصص الموارد البشرية والدعم الفني بالكلية للفصل التدريبي الأول حتى تاريخ 1442/1/2هـ للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً من خلال الرابط هنا.

وأوضحت الكلية أن التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي للموارد البشرية يشمل خريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية “خريج المعهد الثانوي الصناعي”، موظفين وغير موظفين، ومدة الدراسة سنتان ونصف (5 فصول تدريبية)، 78 ساعة في تخصص “الموارد البشرية”.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقنية رفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا