الفلقي يتابع تداعيات الحالة المطرية ميدانيًّا في محايل

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تابع محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، الحالة المطرية التي شهدتها محافظة محايل والمراكز التابعة لها، حيث اطمأنّ على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة.

ووقف المحافظ على جريان السيول بعدد من المواقع والمراكز التابعة للمحافظة بحضور الجهات المختصة.

وأوضح الفلقي أن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد أن أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.

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