محمد بن مسعود - الدمام - يضم معرضاً للأسر المنتجة وفعاليات منوعة أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، عن إقامة مهرجان خاص للتمور بحائل. وأوضح الفرع عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المهرجان سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم ولمدة شهر، مشيراً إلى أنه سيصاحب المهرجان معرض للأسر المنتجة وفعاليات أخرى متنوعة سيعلن عنها لاحقاً. الجدير ذكره أن الفرع سيتولى إدارة المركز الإعلامي للمهرجان.هيئة الصحفيين السعوديين 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 08:49 PM يضم معرضاً للأسر المنتجة وفعاليات منوعة Advertisements هيئة الصحفيين بحائل تعلن عن مهرجان سوق التمور بحائل في سبتمبر هيئة الصحفيين بحائل تعلن عن مهرجان سوق التمور بحائل في سبتمبر أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، عن إقامة مهرجان خاص للتمور بحائل. وأوضح الفرع عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المهرجان سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم ولمدة شهر، مشيراً إلى أنه سيصاحب المهرجان معرض للأسر المنتجة وفعاليات أخرى متنوعة سيعلن عنها لاحقاً. الجدير ذكره أن الفرع سيتولى إدارة المركز الإعلامي للمهرجان. الكلمات المفتاحية ، هيئة الصحفيين بحائل تعلن عن مهرجان سوق التمور بحائل في سبتمبر ،

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