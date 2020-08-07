- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت الطائف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 3 وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتوفين فيها 109 حالات وفاة رحمهم الله، منذُ بدء الجائحة، وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
كما تم رصد 31 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ حيث وصل الإجمالي 10083 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة حتى الآن 9121 حالة، بعد تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 07:51 PM
تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ9121
سجلت الطائف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 3 وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتوفين فيها 109 حالات وفاة رحمهم الله، منذُ بدء الجائحة، وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
كما تم رصد 31 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ حيث وصل الإجمالي 10083 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة حتى الآن 9121 حالة، بعد تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.
، 3 وفيات بكورونا في الطائف ورصد 31 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 3 وفيات بكورونا في الطائف ورصد 31 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.