طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديد معلومات موثوقة لفتح حساب

يتساءل الكثيرون عن طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديد ويبحثون عن معلومات موثوقة لفتح حساب لاسيما في ضوء سعي المملكة العربية السعودية إلى تلبية احتياجات مستخدميها بالوسائل الإلكترونية الحديثة بعيد عن الطرق التقليدية، من أجل انجاز كافة احتياجاتهم المالية بشكل أسرع، فضلاً عن دفع الفواتير لمختلف الخدمات والتبرع للعديد من الجمعيات الخيرية وغيرها من التعاملات المصرفية.

ويتميز بنك الراجحي في أنه متاح على مدار 24 ساعة، ويوفر بطاقات ائتمان لمعرفة مصروفات وإرادتك من خلال مركز خدمة عملاء المباشر للأفراد، لذا نوضح كل مايخص التسجيل في بنك الراجحي وشروطه لكى تتمكون من فتح الحساب بسهولة.

طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديدة

تتمثل طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديدة في الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني اختيار المباشر للأفراد. تنقل إلى صفحة التسجيل. الضغط على التسجيل في الخدمة الإلكترونية. الوصول صفحة الخدمات المصرفية الإلكترونية حتى تتمكن من معرفة رقم الهاتف الخاص بك من خلال بطاقة الصراف الآلي. إدخال الرقم الخاص ببطاقة الصراف الآلي. إضافة الرقم السري للبطاقة. سجل رقم الحساب الخاص بك. اضغط على زر تسجيل الدخول. تفتح صفحة جديدة بها خيارات متعددة تشمل خيار مباشر للأفراد. اضغط على تعديل وبعد يمكنك التسجيل. إضافة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور. إضافة البريد الإلكتروني. في النهاية تصلك رسالة قصيرة من بنك الراجحي تحتوي على رمز التأكيد، ومن بعدها تؤكد عملية التسجيل.

الجدير بالذكر أن فتح حساب بنك الراجحي يتطلب شروط معينة، فلابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة، أن يكون من مواطني المملكة العربية السعودية، ولابد من أن تكون الهوية الشخصية سارية ولاتحتاج إلى التجديد، ولابد أن يكون التسجيل في بهات مدعوم بخدمات الاتصالات بالمملكة، الدقة في البيانات، ولابد من التسجيل في خدمة أبشر حتى تستطيع فتح حساب بنكي، ويجب أن تتفق كافة الشروط مع المتقدمين.