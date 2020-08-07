تخدم خدمة الاستعلام عن موظف وافد، العديد من أصحاب الشركات في البحث عن العاملة الوافدة الجديدة التي تتواجد بالأراضي الحجازية وتبحث عن فرص عمل بالقطاع الخاص، حيث يمكن لجميع السعوديين من رجال الأعمال البحث عن الموظفين الذين يحتجانهم داخل شركتهم من أجل سد طلبات التوظيف التي يحتاجونها بشكل دوري، لذلك يمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن وافد من خلال زيارة موقع مكتب العمل السعودي، عن طريق شبكة المعلومات الدولية للانترنت.

خدمة استعلام عن موظف وافد أصبحت محل بحث كبير بالمملكة العربية السعودية في تلك الأيام، وذلك من اجل التعاقد مع المغتربين الجدد للعمل بشكل مباشر في شركاتهم عقب الانتهاء من المقابلة الشخصية، حيث يمكن للكفيل أو صاحب العمل التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالعامل أو الموظف الوافد عن طريق استخدام رقم الإقامة الوافد أو رقم الجواز أو رقم الحدود الخاص بكافة الوافدين.

الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل

سوف نقدم لكم طريقة استعلام عن موظف وافد لكي نسهل الأمر على جميع أصحاب الشركات ورجال الأعمال في البحث عن الموظفين الوافدين الجدد، حيث يأتي إلى الأراضي الحجازية العديد من الجنسيات التي يمكن الاختيار فيما بينهم بكل سهولة وذلك من خلال خبراتهم العملية من قبل.

ندخل على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

. نختار من تبويب الخدمات الإلكترونية خدمة استعلام عن وافد.

نحدد الجنسية الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد.

ندخل رقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود بالخانة المخصصة.

ندخل رقم كود الكابتشا المكون من مجموعة أرقام.

نضغط على أيقونة عرض.

عقب أدخال البيانات المتعلقة بالموظف بشكل صحيح، سوف تظهر كافة البيانات التي تخص الوافد بشكل تفصيلي حيث يمكن التعرف علي حالة إقامته وهل يعمل بإحدى المنشآت أم لا، والعديد من المعلومات الأخري المتعلقة بالاسم ورقم الجوال وغيرها من المعلومات الأخرى التي تفيد صاحب العمل.