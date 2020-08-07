الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني الكترونيًا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وفرت خدمة إلكترونية لجميع المواطنين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يمر عليهم ظروف اقتصادية واجتماعية عصيبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بحياتهم لذلك منحت هذه الوزارة برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي، لكي تستخرج لهم معاشا شهريا أو علي فترات ربع سنوية أو نصف سنوية لكي يتمكنوا من شراء مستلزماتهم الضرورية، التي يحتجاها كل بيت سعودي بالسعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني اسفل هذه التدوينة، وذلك حتي تتمكنوا من معرفة مواعيد صرف مقطوعات الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى مقرات وزارة العمل السعودي المنتشرة في العديد من المناطق والمحافظات السعودية.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

نوضح لسيادتكم متابعي موقعنا الكرام خطوات استعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من ثم.

من ثم. اختيار خدمة الاستعلام المساعدة المقطوعة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

كتابة رقم السجل المدني بشكل صحيح من ثم.

كتابة رمز التحقق كما هو موضح لكم بالصورة الموجودة بالموقع الرسمي للوزارة من ثم.

النقر علي أيقونة بحث من ثم.

سوف يظهر لك تاريخ موعد إيداع المساعدات المقطوعة.

عقب معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي يجب علي الشخص المستفيد الذهاب إلى اقرب مكنة صرف للمعاش لكي يستطيع الحصول علي مستحقاته المالية من خلالها.