موقع وزارة الداخلية أبشر الخدمات الإلكترونية يوفر خدمة استعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الحدود أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لجميع المغتربين الذين يريدون معرفة نهاية صلاحية الإقامة، حيث يمكن الاطلاع علي كافة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عبر شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الخطوات بشكل مبسط وسريع، وذلك حتي يتمكن جميع المواطنين والمقيمين، من الاستعلام عن صلاحية الإقامة بكل سهولة ويسر.

استعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الحدود

يمكن التعرف علي تفاصيل خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال زيارة موقع أبشر الجوازات السعودية من ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري الخاص بك من ثم العبور علي قسم الاستعلامات الإلكترونية ومنه إلى قسم الجوازات من اجل الولوج علي الخدمة الإلكترونية الموضحة لكم بالصورة التالية والتي تبين خطوات الاستعلام الصحيحة كما هو مبين لكم.

كتابة في الخانة الأولي نقوم رقم الإقامة الخاص بالعامل أو الموظف الوافد من ثم. كتابة رمز التحقق كما هو موضح بالمستطيل كود الكابتشا. النقر علي أيقونة عرض من ثم. سوف يظهر لك تفاصيل خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط بشكل مفصل.

بذلك قد نكون أوضح لكم متابعي موقع اعرف كورة خطوات كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة بشكل صحيح كما هو موضح بالنقاط السابقة، بعدها يفضل علي الشخص المغترب الاستعداد لكي يقوم التجديد أن لزم الأمر لذالك.