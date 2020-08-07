شكرا لمتابعة خبر عن 3 وفيات فقط بـ"كورونا" في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):بلغت الوفيات بفيروس كورونا في الطائف، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة فقط؛ ليبلغ عدد المتوفين فيها 109 حالات وفاة ، منذُ بدء الجائحة.
كما تم رصد 31 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ حيث وصل الإجمالي 10083 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
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