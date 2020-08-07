شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يكشف عن أسباب ارتفاع الكولسترول بالشرايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن العلاقة بين تناول بذور الشيا وتنظف الشرايين وتسهيل تدفق الدم فيها.

وأضاف النمر عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر "، أن بذور الشيا لا تعالج ترسب الكولسترول في شرايين القلب ولا تزيد من تدفق الدم فيها.

وأشار النمر إلى أسباب ارتفاع الكولسترول ومنها " العامل الوراثي، ضعف الغدة الدرقية، إدمان الوجبات السريعة، إدمان الكحول، زيادة زلال البول بسبب أمراض الكلى، احتباس السائل المراري من الكبد، عدم التحكم في السكري، أنواع معينه من الأدوية ".

وشدد النمر، قائلًا:" ليس من المقبول أبدًا أن توقف دواء الكولسترول في مريض مصاب بجلطتين سابقتين في القلب، وذلك لأنك سمعت مقطع في الواتس يقول «وقفوا علاج الكولسترول ".