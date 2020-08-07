شكرا لمتابعة خبر عن مجمع تجاري بالرياض يرسل السلام إلى بيروت بطريقته خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قامت إحدى المجمعات التجارية في الرياض بوضع علم لبنان على شاشات العرض الخاصة بها، وذلك تضامناً مع الشعب اللبناني الذى شهد يوم الثلاثاء الماضي انفجار بيروت.
وصاحب العلم اللبناني عبارة "من القلب سلام لبيروت" تأكيداً لتضامن الشعب السعودي مع نظيره اللبناني.
يذكر أن الانفجار أسفر عن سقوط العديد من الضحايا ما بين قتلى ومصابين فضلاً عن أضرار مادية طالت بعض الأسر.
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