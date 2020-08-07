شكرا لمتابعة خبر عن أهالي قرية الخطة بأملج لـ " الاتصالات " : " الشبكة معدومة ولا نستطيع الاستفادة من الخدمات الحكومية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالهادي الحجوري (صدى):

ناشد أهالي قرية الخطة التابعة لمحافظة أملج، شركة الإتصالات السعودية بإنشاء برج للجوّال من أجل توفر خدمة شبكة الجوال في القرية التي أصبحت شبه معدومة.

وقال المواطن عبدالمجيد الحجوري لـ " صدى " : " نحن نطالب شركة الإتصالات منذ أكثر من أربع سنوات ولكن دون جدوى ويوجد لنا معاملة محولة لإدارة التخطيط بتبوك برقم31082 " .

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وأضاف : " القرية تضمّ أكثر من خمس وخمسين منزل والأهالي يعانون بسبب عدم وجود أبراج مما أدى لضعف خدمة الإتصال داخل المنازل فضلاً عن ضعف خدمة الإنترنت؛ مما يضطرهم إلى الخروج من منازلهم لإجراء المكالمات والإتصال بالعالم الخارجي " .

وأردف المواطن لـ "صدى": " نجد صعوبة بالغة عندما نقوم بالدخول لبعض المواقع مثل أبشر وغيرها بحيث أنها تنتهي فترة كلمة السر قبل أن تأتي لهواتفنا مما جعل الأهالي يعانون من التواصل مع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية " .

وناشد الأهالي عبر "صدى" ، شركة الإتصالات السعودية بإنشاء برج للجوال وبأسرع وقت للاستفادة من هذه الخدمة.