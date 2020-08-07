أمطار على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة السريع و«النقل» يدعو للحذر

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بهطول أمطار على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع. نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بهطول أمطار على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع. ودعا الفرع مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم.

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