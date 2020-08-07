الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الجمعة. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الجمعة. وأوضحت أن الدمام سجلت أعلى درجة حرارة بقيمة 47 مئوية، فيما سجلت الباحة أقل درجة بقيمة 22 مئوية.

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