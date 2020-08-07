بالفيديو.. إجراءات العزل المنزلي لأسرة مصاب بكورونا باليوم

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الإجراءات المطلوبة حال إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس «كورونا المستجد»، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة»، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، مشيرةً إلى أنه حين التأكد من إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر فلا بد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، بوصفه حالة مؤكدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لمدة عزل أساسية مدتها 14 يومًا ابتداءً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

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وأضافت الوزارة، أن أي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقًا، يجب عليه احتساب 10 أيام كمدة عزل منزلي ابتداءً من ظهور العارض الصحي عليه. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال مدة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال مدة العزل الأساسية، وهي 14 يومًا من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

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