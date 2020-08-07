عن المساعدات السعودية للبنان.. بخاري: هذا موقف المملكة منذ 100 عام وأكثر

قال سفير المملكة في بيروت وليد بن عبدالله بخاري، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية، منذ 100 عام وأكثر، عملت على الوقوف مع الشعب اللبناني في كل مراحل العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي ذلك على خلفية الدعم الذي تقدمه المملكة للمساعدة في التخفيف من آلام الشعب اللبناني في مواجهة الكارثة التي ألمَّت به، من جراء التفجير الهائل بمرفأ بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى، بجانب آلاف من المصابين.

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وأضاف بخاري أن «ما شاهدناه اليوم من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتقديم هذه المساعدات العاجلة، ما هو إلا رسالة تعبر عن وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني الشقيق.. وهذا موقف المملكة منذ 100 عام وأكثر».

وتابع أن «المملكة وقيادتها حريصة على أمن واستقرار لبنان.. والمساعدات التي نشاهدها اليوم هي مساعدات نوعية؛ يقدمها مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، بواقع 120 طنًّا من المساعدات، وهو ما يفوق المساعدات التي تقدمت بها الدول الأخرى».

وأكد أن المملكة تعمل أيضًا على تسيير رحلات خلال خطة العمل للأيام المقبلة، وبما يوازي 700 طن من المساعدات.