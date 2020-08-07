تم مباشرة الإجراءات النظامية بحقهم..

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب المتحدث، بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية. اقرأ أيضًا: رئيس جامعة الملك عبدالعزيز وقائد الأمن البيئي يبحثان التعاون المشترك

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن البيئي يحدد هوية أصحاب «فيديو إيذاء السلاحف» بأحد شواطئ أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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