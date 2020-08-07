السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت نتيجة العاصفة الاستوائية "إيسياس"



واشنطن 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب ظروف الطوارئ الناجمة عن العاصفة الاستوائية "إيسياس".

ويسمح إعلان الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة وتدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في جميع مقاطعات كونيتيكت الثمان.

كما يخوّل الإعلان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ بتمويل اتحادي بنسبة 75 %.

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19:36ت م

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