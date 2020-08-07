

رفحاء 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تمديد استقبال طلبات القبول والتسجيل في الدبلوم المسائي لتخصص الموارد البشرية والدعم الفني بالكلية للفصل التدريبي الأول حتى تاريخ 1442/1/2هـ للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً من خلال الرابط https://forms.gle/oyX79xjt7doQ8suK7.

وأوضحت الكلية أن التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي للموارد البشرية يشمل خريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية "خريج المعهد الثانوي الصناعي"، موظفين وغير موظفين، ومدة الدراسة سنتان ونصف (5 فصول تدريبية)، 78 ساعة في تخصص "الموارد البشرية".

19:33ت م

0096





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكلية التقنية برفحاء تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.