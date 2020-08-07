

عمّان 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة إصابة في محافظة أربد شمال البلاد، مبينة في نفس الوقت تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1194 حالة.

// انتهى //

18:39ت م

0088



عمّان 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1237 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة إصابة في محافظة أربد شمال البلاد، مبينة في نفس الوقت تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1194 حالة.// انتهى //18:39ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 5 أصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.