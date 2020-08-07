السعودية اليوم / افتتاح مركز تأكد للفحص الموسع لفيروس كورونا بمحافظة عنيزة



عنيزة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

افتتح محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم أمس مركز الفحص الموسع “تأكد” بمحافظة عنيزة، المخصص لتقديم المسحات الطبية لفحص الفيروس لكل من لا تظهر عليه الأعراض ويرغب في التأكد من إصابته بالفيروس من عدمها ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع-

وقدّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي خلال الافتتاح شرحاً مفصلاً عن الأدوار التي يقدمها المركز بعد تهيئته بجميع التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية، مؤكداً أن كل من يودّ التأكد من تعرضه للإصابة بالفيروس من عدمها عليه التوجه لمركز الفحص الموسع سواء كان مواطناً أو مقيماً بالمنطقة.

وأشار الدكتور الشايع إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة الفحص عن طريق تحميل تطبيق“صحتي” وحجز موعد عبر التطبيق وتسلّم النتيجة عن طريق التطبيق نفسه.

وأعرب محافظ عنيزة عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال التجمع الصحي والشؤون الصحية بالمنطقة لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس

// انتهى //

18:28ت م

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عنيزة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسافتتح محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم أمس مركز الفحص الموسع “تأكد” بمحافظة عنيزة، المخصص لتقديم المسحات الطبية لفحص الفيروس لكل من لا تظهر عليه الأعراض ويرغب في التأكد من إصابته بالفيروس من عدمها ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع-وقدّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي خلال الافتتاح شرحاً مفصلاً عن الأدوار التي يقدمها المركز بعد تهيئته بجميع التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية، مؤكداً أن كل من يودّ التأكد من تعرضه للإصابة بالفيروس من عدمها عليه التوجه لمركز الفحص الموسع سواء كان مواطناً أو مقيماً بالمنطقة.وأشار الدكتور الشايع إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة الفحص عن طريق تحميل تطبيق“صحتي” وحجز موعد عبر التطبيق وتسلّم النتيجة عن طريق التطبيق نفسه.وأعرب محافظ عنيزة عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال التجمع الصحي والشؤون الصحية بالمنطقة لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيداً بالتجهيزات التي يتميز بها مركز تأكد بالمحافظة، متطلعاً أن يسهم في تقديم أفضل الخدمات الوقائية للمستفيدين .// انتهى //18:28ت م0087

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