السعودية اليوم / محافظ ضمد يتابع تداعيات الحالة المطرية ميدانيًا



ضمد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

تابع محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي الحالة المطرية التي شهدتها محافظة ضمد، واطمأنّ على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة.

ووقف المحافظ على جريان السيول بوادي ضمد فجر اليوم بحضور الجهات المعنية من لجنة الأودية بالمحافظة وبلدية ضمد والدفاع المدني والمرور.

وأوضح المحافظ أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه يتابعان تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكدان أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية .

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18:20ت م

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