السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يبحث بالرباط مع سفير الأرجنتين التعاون



الرباط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط مع السفير الأرجنتيني لدى المملكة المغربية راؤول إغناسيو غواستافينو آفاق التعاون بين الإيسيسكو والأرجنتين في مجالات عمل المنظمة.

واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء الرؤية الجديدة للإيسيسكو وإستراتيجية عملها كمنظمة تتبنى التحديث والانفتاح على الجميع وعقد الشراكات في مجالات اختصاصها لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة، يتيح لهذه الدول مشاركة حقيقية في النشاطات المختلفة، ويسهم في تطوير الشراكة بينها وبين الإيسيسكو، داعيا الأرجنتين إلى الانضمام للمنظمة بصفة عضو مراقب.

من جانبه ثمّن سفير الأرجنتين بالرباط الرؤية الواضحة للإيسيسكو، والتنوع الكبير في نشاطاتها ومجالات اختصاصها، مؤكدا أن هناك الكثير من فرص التعاون بين المنظمة والجهات المختصة بالتربية والثقافة والعلم في الأرجنتين.

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18:16ت م

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