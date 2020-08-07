السعودية اليوم / باكستان تسجل 17 حالة وفاة جديدة و782 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة، و 782 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 282644 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6052 حالة وفاة،

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 258099 حالة، بينما توجد 826 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

17:13ت م

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إسلام آباد 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة، و 782 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 282644 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6052 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 258099 حالة، بينما توجد 826 حالة في وضع حرج.// انتهى //17:13ت م0079

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