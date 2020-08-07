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2020-08-07 زياد ينير منزل سامر زعقان متابعات الخليج 365- جازان رُزق سامر بن ناصر زعقان، أحد منسوبي إدارة تعليم منطقة جازان، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته “زياد”؛ لينضم إلى أشقائه لورين، وعبدالعزيز، ولورانس. Advertisements “متابعات الخليج 365” تبارك لـ“سامر”، وتتمنى أن يكون “زياد” قرة عين لوالديه.



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