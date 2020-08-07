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إليك عقوبات حوادث السير وهذه الفعلة تنتهي بالسجن والغرامة
منها قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي تعد من الجرائم الكبيرة.
وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، أنه من ضمن الجرائم الكبرى الخاصة بالمرور، التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن 15 يومًا.
ولفتت النيابة إلى أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
أما من ارتكب حادثًا نتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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