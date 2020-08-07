10 فواكه وخضروات تشبه أجهزة جسم الإنسان تعرّف عليها

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

تلعب الفواكه والخضروات دورًا كبيرًا في حياة الإنسان، فهي تمنحه الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحميه وتقيه من الأمراض، ولكن الأمر الغريب الذي لا يخطر في البال أن هناك 10 أنواع من الخضراوات والفواكه تشبه حواس وأعضاء جسم الإنسان.

تشبه حواس البشر:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله: إن الفواكه والخضروات تلعب دورًا مهمًّا في أجسادنا، ولكن الطريف في الأمر أن هناك بعض هذه الفواكه والخضروات تشبه أعضاء وحواس البشر وتقوم بنفس المهام التي تعزز دور هذه الحواس والأعضاء.

دور حيوي ووقائي:

ولفتت إلى أن أهم تلك الخضراوات والفواكه التي تشبه أعضاء وحواس الإنسان هي:

– الجزر.. ويشبه قزحية عين الإنسان عندما يتم تقطيعه، ويحتوي على مادة بيتا كاروتين التي تقي من خطر إعتام عدسة العين.

– الجوز.. وتشبه ثمرة الجوز دماغ الإنسان، سواء في الشكل المستدير أو حتى التجاعيد، إذ تساعد على الوقاية من الخرف والزهايمر وفق دراسة حديثة.

– الكرفس.. تشبه أعواده عظام الساق لدى الإنسان، ويشكل مصدر مهم لقوة العظام لدى الإنسان، والسيليكون الذي يعطي قوة للعظام أيضًا.

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– البطاطا الحلوة.. تشبه جهاز البنكرياس لدى الإنسان، وهي تساعد الجهاز ليعمل بشكل صحي، وتساعد على تحقيق التوازن في مؤشر نسبة السكر في الدم.

– الطماطم.. تشبه القلب لدى الإنسان، فعند قطع ثمرة الطماطم نجدها مقسمه من الداخل كغرف مثل القلب، وتحتوي على مادة كيمياوية تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

– عصير العنب الطبيعي.. وهو العنب الأحمر الذي يشبه الدم، وتحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينول- التي تمنع تلف الخلايا، كما يمنع تجلط الدم.

– الموز.. وهي في انحنائها تشبه ابتسامة الإنسان، وثبت علميًّا أن البروتين الموجود به يتحول إلى سيروتونين- مادة كيمياوية تنظيم المزاج- بعد الهضم.

– العنب.. يشبه عنقود العنب من الداخل الرئتين لدى الإنسان، خاصة العروق الصغيرة، ويحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وانتفاخ الرئة، كما يقلل من حدة الربو والحساسية.

– جذور الزنجبيل.. وتشبه المعدة لدى الإنسان، وهو يعد واحدًا من أكبر مساعدات عملية الهضم وعلاج الغثيان وتهدئة المعدة.

– فطر (المشروم).. يشبه أذن الإنسان، وهو واحد من عدد قليل من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D – وهو يحسن السمع.

التمتع بصحة أفضل:

ودعت في ختام حديثها إلى ضرورة تناول جميع أنواع الفواكه والخضروات للحصول على الاحتياجات الأساسية من الفيتامينات والمعادن والألياف للتمتع بصحة أفضل والمحافظة على حيوية الجسم ورشاقته وتعزيز حيوية كل أعضاء الجسم.

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