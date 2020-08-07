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أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الأسطول البحري التجاري السعودي سيعزز من قدراته اللوجستية، وذلك بانضمام الناقلة "حباري"، والمملوكة لشركة "OneBahri"، إلى أسطوله بعد رفع العلم السعودي عليها.
وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في "تويتر": ستزداد الحمولة الطنية للمملكة إلى (7,726,974) طن؛ مما يؤكد على أهمية دور المملكة ومكانتها في القطاع اللوجستي عالميًّا".
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 06:29 PM
"هيئة النقل": ستزداد الحمولة لـ7,7 ملايين طن لتعزيز القطاع اللوجستي عالميًّاشاهد.. "حباري" تنضمّ لـ"أسطول السعودية التجاري" رافعة علم المملكة
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الأسطول البحري التجاري السعودي سيعزز من قدراته اللوجستية، وذلك بانضمام الناقلة "حباري"، والمملوكة لشركة "OneBahri"، إلى أسطوله بعد رفع العلم السعودي عليها.
وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في "تويتر": ستزداد الحمولة الطنية للمملكة إلى (7,726,974) طن؛ مما يؤكد على أهمية دور المملكة ومكانتها في القطاع اللوجستي عالميًّا".
، شاهد.. "حباري" تنضمّ لـ"أسطول السعودية التجاري" رافعة علم المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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