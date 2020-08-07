، موقف بطولي لممرضة سعودية.. تباشر حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة وتسعف مصابة ،

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شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها عائلة واحدة بعد أن تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة قبل عدة أيام، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.
الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، صادفت وقت مرورها بالطريق حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية؛ حيث أسعفت مصابة بالموقع ووقدمت لها الإسعافات الأولية حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 06:23 PM
أنقذت العائلة قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع
شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها عائلة واحدة بعد أن تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة قبل عدة أيام، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.
الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، صادفت وقت مرورها بالطريق حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية؛ حيث أسعفت مصابة بالموقع ووقدمت لها الإسعافات الأولية حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.
، موقف بطولي لممرضة سعودية.. تباشر حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة وتسعف مصابة ،
المصدر : الخليج 365
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