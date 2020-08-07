السعودية | وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً ثنائياً، اليوم، مع معالي وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للجمهورية الايطالية.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك أقام معالي وزير الخارجية الإيطالي غداء عمل لسموه والوفد المرافق له، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقت المباحثات إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المجموعة، حيث تتولى جمهورية إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين للدورة القادمة.
حضر غداء العمل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.
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