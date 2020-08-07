شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: 4 حوادث سير تعتبر من الجرائم الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النيابة العامة ،أن السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء ، تعد من الجرائم الكبيرة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن 15 يوما.

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