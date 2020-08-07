شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى لبنان: الجسر الجوي يعبر عن التضامن مع الشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
وقال السفير بخاري في تصريح صحفي في مطار بيروت الدولي بعيد وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي : إن الطائرتين اللتين وصلتا اليوم تحملان أكثر من 120 طنًا وتشتمل على أجهزة ومستلزمات طبية وإسعافية، وأدوية متعددة ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية .
وأشار إلى أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سارع منذ الساعات الأولى في مساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من الانفجار عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في لبنان، منوها بوجود تعاون مع الجهات المعنية في لبنان لتقديم العون والمساعدة.
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