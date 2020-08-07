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فيديو.. مدني عسير يرفع جاهزيته للأمطار
تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي طارئ
متابعات الخليج 365 - عسير
رفع الدفاع المدني في منطقة عسير جاهزيته نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
واستعرض مدني عسير في مقطع فيديو جهوده لمواجهة الحالة المطرية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة، حيث رفع درجات الجاهزية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي طارئ.
من جهتها، رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جاهزيتها للحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية هذا الأسبوع حسب ما ورد من التقارير والتنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة من هذا اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع.
وقالت الأرصاد: إن هذه المتغيرات الجوية وتأثيرها سوف تغطي مختلف المحافظات والأجزاء بمنطقة جازان منها الساحلية مثل مدينة جيزان ومحافظة الدرب ومحافظة جزر فرسان والجبلية مثل محافظات فيفا وهروب والداير والعارضة والعيدابي.
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