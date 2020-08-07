شكرا لقرائتكم الأمن البيئي : تحديد هوية المعتدين على السلاحف بأحد شواطئ أملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-07 الأمن البيئي : تحديد هوية المعتدين على السلاحف بأحد شواطئ أملج متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء السلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.



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