مدني جازان يرفع الاستعداد والجاهزية لمتابعة الحالة المطرية

2020-08-07

متابعات الخليج 365- جازان

رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جاهزيتها للحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية هذا الأسبوع حسب ما ورد من التقارير والتنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة من هذا اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع.

وقالت الأرصاد إن هذه المتغيرات الجوية وتأثيرها سوف تغطي مختلف المحافظات والأجزاء بمنطقة جازان منها الساحلية مثل مدينة جيزان ومحافطة الدرب ومحافظة جزر فرسان والجبلية مثل محافظات فيفا وهروب والداير والعارضة والعيدابي.

كما يستمر تأثير الحالة الجوية على المنطقة حتى مساء اليوم إلى الساعة (8) مساءً بناءً على التنبيهات الجوية المتقدمة.

جاهزية تامة على مدار الساعة:

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن المديرية تعمل بكامل طاقاتها والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة على مدار الساعة وتعمل على تكثيف أعمال الانتشار والتواجد الميداني لدوريات السلامة بشكل مستمر لرصد أي حالة طارئة لا قدر الله وجميع فرق الدفاع المدني بجاهزية تامة وعلى أهبة الاستعداد وقد تم توزيع عدد من فرق الاستجابة السريعة في المواقع الحرجة وفق ما تم تحليله من مخاطر محتملة ناتجة عن المتغيرات الجوية وعند هطول الأمطار وتدفق السيول.

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توخي الحيطة والحذر:

وأضاف العقيد الغامدي بأن الدفاع المدني بالمنطقة يقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الاستعداد والتهيؤ بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتنفيذ خطط الطوارئ في جميع المحافظات والمواقع التي تتأثر بالحالة الجوية المتوقعة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بكل الإخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، ومتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ وعدم النزول لبطون الأودية والمجازفة في تجاوزها والبقاء في المنازل أثناء هطول الأمطار حفاظًا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

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