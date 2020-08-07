جازان تسجل 141 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة 1560

2020-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 60 إصابة، وبيش 35 إصابة، وأحد المسارحة 10 إصابات، والطوال 7 إصابات، وصبيا 6 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والعيدابي 5 إصابات، وأبو عريش 3 إصابات، والدائر 3 إصابات، وصامطة إصابتين، والموسم إصابتين، والريث إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في الدرب، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 104 حالات شفاء.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6480 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4851 حالة، وبلغ عدد الوفيات 69 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1560 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 285793 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 248948 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3093 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 33752 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1892 حالة.

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