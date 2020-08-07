تمويلات المتقاعدين بأقل راتب وأطول فترة سداد وبدون كفيل من بنك ساب السعودي

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية عن بعض التمويلات والقروض الشخصية التي من خلالها يقضي كل شخص حاجته من خلالها، حيث يعد التمويل الشخصي أحد الحلول التي من خلالها يحقق كل شخص أي حلم أو أي هدف يسعى إليه، ويعد بنك ساب أحد البنوك الرائدة بالمملكة العربية السعودية التي تقوم بتوفير تمويلات خاصة للمتقاعدين وفق مميزات كبيرة للسداد وإجراءات الحصول علي التمويل، حيث يصل تمويل المتقاعدين من بنك ساب الي 500 ألف ريال سعودي، ويختار كل متقاعد المبلغ الذي يرغب به وفق قدرته علي سداد الأقساط الشهرية، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب.

مميزات تمويل المتقاعدين من بنك ساب

تمويلات المتقاعدين لها توافق شرعي إسلامي عند صرف جميع المبالغ النقدية.

يبدأ بنك ساب بتوفير مبالغ نقدية من 10.000 الآف ريال وحتي 500 ألف ريال.

فترة سداد تمويلات المتقاعدين تصل الي 60 شهر من أول الحصول علي التمويل.

يتم الحصول علي أي تمويل دون الحاجة الي وجود موافقة الكفيل.

يتم إعفاء أسرة العميل من سداد قيمة التمويل في حالة التعرض الي العجز أو الوفاة.

يستطيع المقيمين داخل المملكة التقدم والحصول علي التمويل أيضاً.

شروط وأحكام الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب

أن يتراوح سن العميل المتقاعد من 40 عام حتي 67 عام.

أقل راتب تقاعدي للحصول علي التمويل من بنك ساب هو 3000 الآف ريال.

إحضار موافقة علي تحويل راتب المتقاعد، مع إحضار تعريف بالراتب لم يتعدى عليه شهر واحد.

طريقة التقديم علي تمويل شخصي من بنك ساب للمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية

تمويل المتقاعدين من بنك ساب يتم التقدم إليه إلكترونياً بسهولة من خلال الدخول علي موقع بنك ساب الإلكتروني التالي: ساب، ومن خلاله يتم تقديم طلب التمويل الذي يرغب به كل شخص، وإدخال كافة البيانات الشخصية التي يطلبها نموذج التمويل.