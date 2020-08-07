تعرف على “جميل جلال” مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من (70) عاما .. طاف بالملك عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 7 أغسطس 2020 05:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 132 زيارة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، معلومات عن الشيخ جميل سليمان جلال الذي عمل مطوفاً للملوك والرؤساء لأكثر من 70 عاما، ومن بينهم الملك عبدالعزيز.

وذكرت الدارة أنه ولد في مكة المكرمة عام 1353هـ، وحفظ القرآن الكريم وتلقى تعليمه في المدرسة الصولتية والفيصلية بمكة المكرمة، والتحق بعدها بمعهد المعلمين، وحصل على دورة تأهيلية للتدريس.

وأضافت أنه عمل مدرساً للتربية البدنية من عام 1380هـ إلى عام 1405هـ، كما عمل مؤذناً بالمسجد الحرام لمدة 6 سنوات، وعين مطوفاً لأكثر من نصف قرن منذ عام 1367هـ.