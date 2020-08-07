محمد بن مسعود - الدمام - أكدت دعم طموحات "رؤية المملكة 2030" باقتصاد ينافس عالميًّا أوضحت "الجمارك السعودية"، أن استراتيجيتها 2020 تهدف إلى دعم طموحات رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء اقتصاد مزدهر قوامه التنوع وتعزيز تنافسيته على الصعيد العالمي. وقالت "الجمارك"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "من الركائز الاستراتيجية لخطة الجمارك 2020 تيسير التجارة، وتحقيق الإيرادات". وأضافت: "ومن الركائز الاهتمام بالعميل، وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة عالية". الجمارك السعودية الجمارك السعودية 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 05:39 PM Advertisements أكدت دعم طموحات "رؤية المملكة 2030" باقتصاد ينافس عالميًّا الاهتمام بالعميل محور.. "الجمارك" تكشف ركائز خطتها في 2020 الاهتمام بالعميل محور.. "الجمارك" تكشف ركائز خطتها في 2020 أوضحت "الجمارك السعودية"، أن استراتيجيتها 2020 تهدف إلى دعم طموحات رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء اقتصاد مزدهر قوامه التنوع وتعزيز تنافسيته على الصعيد العالمي. وقالت "الجمارك"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "من الركائز الاستراتيجية لخطة الجمارك 2020 تيسير التجارة، وتحقيق الإيرادات". وأضافت: "ومن الركائز الاهتمام بالعميل، وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة عالية". الكلمات المفتاحية ، الاهتمام بالعميل محور.. "الجمارك" تكشف ركائز خطتها في 2020 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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