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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب
والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 05:07 PM
احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب
والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
، "المدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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