محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا". 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 05:07 PM Advertisements "المدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة "المدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا". الكلمات المفتاحية ، "المدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة ،

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